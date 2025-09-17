Україна — у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг
Еліна Світоліна обіграла Паулу Бадосу у трьох сетах
близько 1 години тому
Жіноча збірна України з тенісу вийшла у півфінал Кубка Біллі Джин Кінг-2025.
У другому матчі Еліна Світоліна у трьох сетах перемогла Паулу Бадосу – 5:7, 6:2, 7:5.
Українка здобула перемогу за 2 години 8 хвилин.
Наступний матч українки проведуть 19 вересня проти збірної Італії. Відзначимо, що італійкі є чинними володарями трофею.
Нагадаємо, що Марта Костюк раінше обіграла Джессіку Боусас Манейро.