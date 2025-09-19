Костюк: «Горда за команду і дух, який ми проявляли»
Українська тенісистка підсумувала дебют збірної у фінальній частині турніру
близько 1 години тому
Українська тенісистка Марта Костюк (WTA 26) в Instagram висловилась про виступ жіночої збірної України на Кубку Біллі Джін Кінг, де команда програла Італії в півфіналі.
У півфіналі Україна поступилася чинним чемпіонкам з Італії (1:2), а до цього в чвертьфіналі сенсаційно перемогла Іспанію (2:0).
«Півфінал не закінчився так, як ми сподівалися, і це боляче. Але я відчуваю велику гордість. Горда за команду і дух, який ми проявляли. Ми підбадьорювали одна одну і грали з серцем. Дякую трибунам у Шеньчжені та всім, хто вболівав удома — ви давали нам силу».
Костюк висловила вдячність партнеркам, зокрема Еліні Світоліній і Людмилі Кіченок, та персоналу збірної.
«Результат — лише частина історії. Залишаються спогади, емоції та єдність. Не можу дочекатися наступного року, щоб спробувати знову з цією дивовижною командою».
