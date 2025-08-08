Мбоко – наймолодша тенісистка у XXI столітті, яка обіграла на одному турнірі 4 чемпіонок Шоломів
18-річна канадійка переписала історію тенісу
близько 2 годин тому
Вікторія Мбоко / Фото - WTA
18-річна канадійська тенісистка Вікторія Мбоко (WTA, 18) здобула титул чемпіонки турніру категорії WTA 1000 у канадському Монреалі, при цьому встановивши рідкісне досягнення.
Мбоко стала наймолодшою тенісисткою у XXI столітті, яка обіграла чотирьох чемпіонок турнірів Великого шолома у рамках одного змагання.
Молодшою за канадійку за усю сучасну історію тенісу була лише Серена Вільямс на US Open-1999.
Нагадаємо, під час турніру Вікторія відправила додому таких чемпіонок мейджорів, як Соф'ю Кенін, Корі Гауфф, Олену Рибакину та Наомі Осаку. У вирішальному матчі за титул канадійка була сильніша за Осаку, узявши гору в трьох сетах – 2:6, 6:4, 6:1.
