Володимир Кириченко

Японська тенісистка Наомі Осака (№49 WTA) перемогла представницю Данії Клару Таусон (№19 WTA) у півфіналі турніру WTA 1000 у Монреалі (6:2, 7:6).

Для японської тенісистки це буде 13-й фінал на рівні WTA, загалом вона буде змагатися за свій 8-й титул у кар’єрі.

На турнірі рівня WTA 1000 вона вперше зіграє у фіналі з 2022 року. Загалом на рахунку Осаки 3 перемоги на турнірах WTA 1000.

У фіналі Наомі змагатиметься проти 18-річної Вікторії Мбоко, яка вперше у кар’єрі дійшла до вирішального матчу за титул на рівні WTA.

