Визначились фіналістки «тисячника» у Монреалі
Кривдниця Світоліної зіграє проти 18-річної канадійки
близько 1 години тому
Наомі Осака / Фото - ВВС
У четвер, 7 серпня, визначились імена фіналісток турніру категорії WTA 1000 у Монреалі (Канада).
У матчі за титул зіграють японка Наомі Осака (WTA, 49) та 18-річна канадка Вікторія Мбоко (WTA, 85).
Теніс. Турнір WTA-1000 у Монреалі (Канада). Фінал:
Наомі Осака (Японія) – Вікторія Мбоко (Канада)
Свій виступ на турнірі завершили 19 ракетка світу данка Клара Таусон і казахстанка Олена Рибакіна (WTA, 12). Таусон у двох сетах програла Осаці – 2:6, 6:7, а Рибакіна не змогла здолати Мбоко – 6:1, 5:7, 6:7.
Турнір у Монреалі із призовим фондом $5 152 599 відбувається з 27 липня по 7 серпня.
