Денис Сєдашов

Друга ракетка України Марта Костюк поділилася враженнями від виступів у сезоні-2025 та планами на наступний рік.

Українка зазначила, що хоча сезон був стабільним і містив багато позитивного, їй не вистачило кількох кроків, щоб перемагати гравців із топ-10, особливо на турнірах Grand Slam. Слова наводить tennis365.com.

Цього року я постійно відчувала, ніби натикаюся на стіну. Багато матчів із топовими суперницями завершувалися дуже близько, але я не змогла подолати вирішальний бар’єр. Незважаючи на травми, я змогла продовжувати грати і показувати стабільний рівень. Марта Костюк

Серед головних цілей на 2026 рік спортсменка назвала підвищення стабільності та прогрес на турнірах Великого шолома, а також завершення сезону в топ-10 світового рейтингу.

Моя мета завжди — мейджори. Потрібно вдосконалюватися і робити кроки, щоб піднятися на новий рівень наступного року. Марта Костюк

Костюк покращила позиції у рейтингу WTA, Світоліна зберігла місце у топ-15.