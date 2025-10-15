Монфіс, як і Світоліна, достроково завершить сезон
Французький тенісист планує серйозну підготовку
близько 2 годин тому
Гаель Монфіс
39-річний французький тенісист Гаель Монфіс (ATP 53) розповів про свої плани на найближче майбутнє. В інтерв’ю він заявив, що пропустить решту сезону-2025, щоб зосередитися на підготовці до 2026 року.
«Я більше не зіграю цього року. Проведу серйозну підготовку, щоб повернутися у 2026-му. На нас чекає гарний останній сезон».
Раніше Гаель оголосив, що 2026 рік стане останнім у його професійній кар’єрі, за яку він виграв 12 титулів ATP і досяг півфіналів турнірів Roland Garros-2008 і US Open-2016.
Нагадаємо, Світоліна оголосила про дострокове завершення сезону.
