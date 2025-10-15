Олег Гончар

39-річний французький тенісист Гаель Монфіс (ATP 53) розповів про свої плани на найближче майбутнє. В інтерв’ю він заявив, що пропустить решту сезону-2025, щоб зосередитися на підготовці до 2026 року.

«Я більше не зіграю цього року. Проведу серйозну підготовку, щоб повернутися у 2026-му. На нас чекає гарний останній сезон». Гаель Монфіс

Раніше Гаель оголосив, що 2026 рік стане останнім у його професійній кар’єрі, за яку він виграв 12 титулів ATP і досяг півфіналів турнірів Roland Garros-2008 і US Open-2016.

