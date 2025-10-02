Світоліна – про останній сезон Монфіса: «Навіть зараз у мене навертаються сльози на очі»
Еліна визнає, що будуть позитивні та негативні моменти
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Перша ракетка України Еліна Світоліна висловилася про анонс завершення кар’єри чоловіка Гаеля Монфіса. Слова українки наводить btu.org.ua:
Цей останній рік буде дуже веселим і принесе багато задоволення тобі, нашій родині та всім уболівальникам. Всі будуть дуже схвильовані. Я з нетерпінням чекаю, коли ти вийдеш на корт. Це буде хвилююче, сумно і нелегко, особисто для мене. Навіть зараз у мене навертаються сльози на очі, але це також буде велике задоволення, і я дуже щаслива, що буду поруч з тобою.
Нагадаємо, що Світоліна оголосила про дострокове завершення сезону.