Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила у соцмережах, що вирішила достроково завершити виступи цього сезону.

Останнім часом я не почуваюсь сама собою. Я не в належному емоційному стані й не готова грати, тож у цей момент я завершую свій сезон.

З роками я зрозуміла: цей спорт не про гроші, славу чи рейтинги – він про готовність боротися й віддавати себе повністю. Зараз я просто не на тому рівні ані психологічно, ані емоційно, щоб це робити.

Не кожен день має бути продуктивним, сильним чи сповненим енергії. Деякі дні бувають важкими – і це не робить мене слабкою. Це лише означає, що я людина й потребую часу, аби відпочити, відчути, вдихнути й просто бути. Тож я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення, замість того, щоб змушувати себе. І коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для вболівальників, для тенісу й для себе.