«Я не почуваюсь сама собою». Світоліна оголосила про дострокове завершення сезону
Українка наголосила, що зараз не готова боротися на повну силу
22 хвилини тому
Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила у соцмережах, що вирішила достроково завершити виступи цього сезону.
Останнім часом я не почуваюсь сама собою. Я не в належному емоційному стані й не готова грати, тож у цей момент я завершую свій сезон.
З роками я зрозуміла: цей спорт не про гроші, славу чи рейтинги – він про готовність боротися й віддавати себе повністю. Зараз я просто не на тому рівні ані психологічно, ані емоційно, щоб це робити.
Не кожен день має бути продуктивним, сильним чи сповненим енергії. Деякі дні бувають важкими – і це не робить мене слабкою. Це лише означає, що я людина й потребую часу, аби відпочити, відчути, вдихнути й просто бути. Тож я даю собі простір, необхідний для зцілення й відновлення, замість того, щоб змушувати себе. І коли я знову вийду на корт, я хочу боротись на повну силу й бути найкращою версією себе для вболівальників, для тенісу й для себе.
Нагадаємо, що у цьому сезоні українка виграла титул – WTA 250 у Руан.
Раніше повідомляли, що Світоліна зіграє на турнірі у Пекіні.
