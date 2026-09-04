Володимир Кириченко

Французький тенісист Гаель Монфіс (№311 ATP) поступився у матчі другого раунду US Open-2026.

40-річний Гаель з рахунком 3:6, 4:6, 3:6 програв американцю Лернеру Тьєну (№15 ATP).

Раніше француз оголосив, що цей сезон стане завершальним у його професійній кар’єрі. Таким чином, цей матч став для нього останнім на турнірах Grand Slam.

Найкращий результат для нього на цьому рівні – півфінали Roland Garros (2008) і US Open (2016). На Australian Open він двічі доходив до чвертьфіналу (2016, 2022). На Wimbledon його найкращий результат – четверте коло, якого Монфіс досягав у 2018 році.

Загалом на турнірах Grand Slam Гаель провів 201 матч та здобув 131 перемогу.

Нагадаємо, Світоліна та Монфіс завершили виступи у міксті US Open 2026 після напруженого півфіналу.