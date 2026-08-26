Володимир Кириченко

Колишня перша ракетка світу Серена Вільямс та іспанський тенісист Карлос Алькарас (№3 ATP) зіграли у чвертьфіналі змішаного парного розряду на US Open 2026.

За 56 хвилин зірковий дует програв Белінді Бенчич (№12 WTA) та Флавіо Коболлі (№6 ATP) – (4) 4:5, 1:4.

По ходу матчу Бенчіч/Коболлі виконали три ейси, припустилися трьох подвійних помилок і реалізували один брейк-пойнт із п'яти зароблених. Вільямс/Алькарас подали навиліт один раз, не припустилися подвійних помилок і не змогли заробити жодного брейк-пойнта.

Півфінали та фінал американського мейджора у міксті відбудуться у середу, 26 серпня.

Зазначимо, що Серена та Карлос отримали wild card до основної сітки цього турніру.

В 1/2-й Бенчич та Коболі зіграють проти Еліни Світоліної та Гаеля Монфіса, які перемогли Катержину Синякову та Генрі Паттена у чвертьфіналі US Open.