«Щаслива дружина — щасливе життя»: Монфіс прокоментував виступ у парному розряді зі Світоліною
Француз лаконічно прокоментував виступ у змішаному розряді US Open зі своєю дружиною
Французький тенісист Гаель Монфіс поділився емоціями після виходу до півфіналу змішаного парного розряду US Open разом зі своєю дружиною, українкою Еліною Світоліною.
На запитання журналіста про те, чи легше йому грати, коли партнерка на корті є й партнеркою в житті, французький спортсмен відповів коротким висловом.
Щаслива дружина — щасливе життя.
Нагадаємо, українсько-французький дует здолав перших сіяних турніру та вийшов до 1/2 фіналу американського Мейджора.
Світоліна та Монфіс вийшли до півфіналу міксту на US Open-2026.