Джокович і Оже-Альясім зіграли найтриваліший чвертьфінал в історії Wimbledon
Вони побили рекорд Шюттлера та Клемана
близько 1 години томуПідписатися в
Новак Джокович / Фото - АТР
Сербський тенісист Новак Джокович (№8 ATP) вийшов у півфінал Wimbledon.
У матчі 1/4 фіналу 39-річний серб переміг 25-річного канадця Фелікса Оже-Альясіма (№4 ATP) – 7:6 (10), 3:6, 6:3, (4) 6:7, 7:6 (4).
Матч тривав 5 годин та 15 хвилин – це найдовший чвертьфінал в історії Wimbledon. Про це повідомляє прес-служба британського мейджора.
Попередній рекорд належав Райнеру Шюттлеру та Арно Клеману. У 2008 році їх матч тривав 5 годин 12 хвилин.
У півфіналі трав’яного мейджору Джокович зіграє проти італійця Янніка Сіннера (№1 ATP).
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