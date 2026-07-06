Паоліні — про матч з Костюк: «Марта демонструє чудовий теніс, це буде важка битва»
Італійка відзначила добру фізичну підготовку українки
14 хвилин томуПідписатися в
Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (17 WTA) поділилася очікуваннями від майбутнього протистояння з другою ракеткою України Мартою Костюк (13 WTA) у межах 1/4 фіналу Wimbledon-2026. Слова наводить Суспільне Спорт.
Я думаю, дуже [складно буде]. Цього року вона грає в чудовий теніс. Вона дуже покращилася і може грати дійсно агресивно. Чудова спортсменка, здатна дуже добре рухатися на корті. Це буде важкий, важкий матч.
Ми у чвертьфіналі, тому нормально грати такі матчі. Я сподіваюся, що зможу зіграти в хороший теніс. Маю надію, це також буде хороший матч для глядачів.
Нагадаємо, історичний для Марти Костюк чвертьфінал Wimbledon відбудеться у середу, 8 липня.
Wimbledon-2026. Визначилися всі чвертьфінальні пари у жіночому розряді.