Італійська тенісистка Жасмін Паоліні (17 WTA) поділилася очікуваннями від майбутнього протистояння з другою ракеткою України Мартою Костюк (13 WTA) у межах 1/4 фіналу Wimbledon-2026. Слова наводить Суспільне Спорт.

Я думаю, дуже [складно буде]. Цього року вона грає в чудовий теніс. Вона дуже покращилася і може грати дійсно агресивно. Чудова спортсменка, здатна дуже добре рухатися на корті. Це буде важкий, важкий матч.

Ми у чвертьфіналі, тому нормально грати такі матчі. Я сподіваюся, що зможу зіграти в хороший теніс. Маю надію, це також буде хороший матч для глядачів.