Надаль та його дружина Марія вдруге стали батьками
У подружжя народився другий син
близько 2 годин тому
22-разовий переможець турнірів Grand Slam Рафаель Надаль та його дружина Марія вдруге стали батьками. Про це повідомляє Ultima Hora.
У четвер, 7 серпня, Марія народила сина, якого назвали Мікель. Зазначається, що цього разу пологи пройшли значно легше й швидше.
Нагадаємо, у жовтні 2022 року в Рафаеля та Марії народився первісток — син Рафаель-молодший.
Стаховський різко відповів Існеру щодо повернення прапора тенісистам з росії.
Поділитись