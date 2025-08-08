Сіннер гарантував собі місце на Підсумковому турнірі ATP 2025
Італієць став другим офіційним учасником турніру
16 хвилин тому
Фото: Getty Images
Лідер рейтингу ATP Яннік Сіннер став другим учасником Підсумкового чемпіонату ATP 2025, який відбудеться з 9 по 16 листопада в Турині (Італія).
Наразі італієць посідає друге місце в чемпіонській гонці ATP, маючи у своєму активі 6010 очок.
Першим право зіграти на Nitto ATP Finals здобув іспанець, друга ракетка світу Карлос Алькарас.
Торік Яннік Сіннер став переможцем Підсумкового турніру ATP 2024.
