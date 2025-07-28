Надія Кіченок зрівнялася зі своєю сестрою за кількістю титулів у парному розряді
Це є рекордним показником в історії незалежної України
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Надія Кіченок здобула свою 11-ту перемогу у парних турнірах WTA.
Вчора, 26 липня, 33-річна українська тенісистка разом із японкою Макото Ніномією перемогли у фіналі парного турніру WTA 250 у Празі чешок Луцію Гавлічкову та Люсі Самсон (1:6, 6:4, 10-7).
Цей тріумф дозволив Надії Кіченок зрівнятися за кількістю виграних титулів у парному розряді турнірів WTA та Grand Slam з іншою українською тенісисткою та своєю сестрою – Людмилою Кіченок.
Відтепер обидві тенісистки мають по 11 перемог на турнірах WTA чи Grand Slam у парному розряді, що є рекордним показником в історії незалежної України.
Зазначимо, що Людмила виграла 10 турнірів WTA у парному розряді, а також US Open 2024.
7 перемог за часів незалежної України на турнірах парного розряду за свою кар'єру здобула Наталія Медведєва, яка є третьою українкою за цим показником за часів незалежної України.
Загалом на рахунку Медведєвої 12 перемог у парних турнірах з врахуванням виступів під прапором СРСР.
Нагадаємо, Україна визначилася з місцем проведення домашнього матчу Кубка Девіса.