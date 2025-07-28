Володимир Кириченко

Українська тенісистка Надія Кіченок здобула свою 11-ту перемогу у парних турнірах WTA.

Вчора, 26 липня, 33-річна українська тенісистка разом із японкою Макото Ніномією перемогли у фіналі парного турніру WTA 250 у Празі чешок Луцію Гавлічкову та Люсі Самсон (1:6, 6:4, 10-7).

Цей тріумф дозволив Надії Кіченок зрівнятися за кількістю виграних титулів у парному розряді турнірів WTA та Grand Slam з іншою українською тенісисткою та своєю сестрою – Людмилою Кіченок.

Відтепер обидві тенісистки мають по 11 перемог на турнірах WTA чи Grand Slam у парному розряді, що є рекордним показником в історії незалежної України.

Зазначимо, що Людмила виграла 10 турнірів WTA у парному розряді, а також US Open 2024.

7 перемог за часів незалежної України на турнірах парного розряду за свою кар'єру здобула Наталія Медведєва, яка є третьою українкою за цим показником за часів незалежної України.

Загалом на рахунку Медведєвої 12 перемог у парних турнірах з врахуванням виступів під прапором СРСР.

Нагадаємо, Україна визначилася з місцем проведення домашнього матчу Кубка Девіса.