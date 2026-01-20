Кіченок вилетіла з парного розряду Australian Open
Українсько-американський дует програв у трьох сетах
близько 1 години тому
Фото: ВТУ
Українська тенісистка Людмила Кіченок завершила виступи на Відкритому чемпіонаті Австралії-2026.
У першому раунді парного розряду Кіченок та її партнерка з США Кеті Волинець поступилися в трьох сетах тандему анастасія павлюченкова / Клара Таусон з Данії.
Australian Open 2026. Парний розряд. 1/32 фіналу
анастасія павлюченкова / Клара Таусон (Данія) – Людмила Кіченок (Україна) / Кеті Волинець (США) – 6:7 (6:8), 6:4, 6:4
