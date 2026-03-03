Не віддала жодного гейму: Дар’я Снігур за годину розібралася з чешкою у Трнаві
Українка здобула перемогу у двох сетах
10 хвилин тому
Українська тенісистка Дар'я Снігур (117 WTA) успішно стартувала на турнірі серії ITF W75 у Трнаві (Словаччина). У матчі першого раунду вона перемогла представницю Чехії Вендулу Валдманнову (278 WTA).
Зустріч на хардових кортах у приміщенні тривала 1 годину та 2 хвилини. Українка завершила поєдинок із розгромним рахунком, вигравши обидва сети «всуху».
ITF W75 Трнава. Хард (приміщення). 1/16 фіналу
Вендула Валдманнова (Чехія) – Дар'я Снігур (Україна) – 0:6, 0:6
