Сачко поступився у кваліфікації турніру в Індіан-Веллс
Українець розгромно програв у двох сетах супернику із США
близько 9 годин тому
Український тенісист Віталій Сачко (ATP 188) припинив боротьбу на престижному хардовому турнірі серії Master 1000 у США.
У стартовому раунді кваліфікації українець поступився представнику США Маккензі Макдональду (ATP 126). Матч тривав 57 хвилин і завершився перемогою американця у двох сетах.
ATP 1000 Індіан-Веллс. Кваліфікація
Віталій Сачко (Україна) – Маккензі Макдональд (США) – 2:6, 1:6
У наступному матчі Макдональд вийде на корт проти співвітчизника Тревора Свайди (АТР 396).
