Олійникова не зіграє за Україну у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг, причина – не травма
Наразі невідомо, хто саме замінить Олександру
Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA №46) не поїде зі збірною України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг 2026. Про це повідомляє Sport.ua.
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За словами Олександри, після завершення виступів на US Open-2026 їй повідомили, що вона не гратиме за національну команду і буде зроблено заміну.
Тенісистка припускає, що ця заміна має неспортивні причини.
Нагадаємо, що Олександра була у попередній заявці збірної. Наразі невідомо, хто саме замінить Олійникову.
Вона дебютувала за збірну України у квітні у уваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі (4:0), обігравши Лінду Клімовічову у четвертому поєдинку матчевого протистояння.
Фінальна частина жіночого командного турніру пройде 22-27 вересня у Шеньчжені.
У чвертьфіналі змагань українки зіграють проти збірної Бельгії. Матчева зустріч відбудеться 24 вересня о 05.00.
Нагадаємо, Олійникова у другому колі залишила US Open, поступившись суперниці із топ-20 WTA.