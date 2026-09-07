Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA №46) не поїде зі збірною України на фінальну частину Кубка Біллі Джин Кінг 2026. Про це повідомляє Sport.ua .

За словами Олександри, після завершення виступів на US Open-2026 їй повідомили, що вона не гратиме за національну команду і буде зроблено заміну.

Тенісистка припускає, що ця заміна має неспортивні причини.

Нагадаємо, що Олександра була у попередній заявці збірної. Наразі невідомо, хто саме замінить Олійникову.

Вона дебютувала за збірну України у квітні у уваліфікації Кубка Біллі Джин Кінг проти Польщі (4:0), обігравши Лінду Клімовічову у четвертому поєдинку матчевого протистояння.

Фінальна частина жіночого командного турніру пройде 22-27 вересня у Шеньчжені.

У чвертьфіналі змагань українки зіграють проти збірної Бельгії. Матчева зустріч відбудеться 24 вересня о 05.00.

Нагадаємо, Олійникова у другому колі залишила US Open, поступившись суперниці із топ-20 WTA.