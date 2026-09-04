Олійникова знову вилетіла з US Open, сестри Кіченок здобули вольову перемогу
Лише одна українська пара з двох пройшла до 1/16 фіналу
Українсько-хорватський дует Олександри Олійникової та Петри Марчинко завершив виступ на Відкритому чемпіонаті США. Для Олійникової турнір також закінчився в одиночному розряді.
У стартовому сеті українка та хорватка вели з рахунком 5:3, однак не змогли втримати перевагу. Олійникова та Марчинко поступилися британкам Гаррієт Дарт і Мейсі Ламсден – 5:7, 3:6. Для україно-хорватської пари це був перший спільний матч.
Дарт і Ламсден у нинішньому сезоні разом виграли два титули WTA 250 – у Ноттінгемі та Празі. Також британки зіграли у фіналі турніру WTA 125 у Бірмінгемі та стали чемпіонками змагань WTT W100 у Фуджейрі.
Олійникова цього року виступила на трьох турнірах Grand Slam у парному розряді. На Roland Garros вона грала разом з угоркою Панною Удварді, а на Вімблдоні – з мексиканкою Ренатою Сарасуа. В обох випадках українка не змогла здобути перемогу в стартовому матчі.
В одиночній сітці US Open Олійникова поступилася у другому колі, а Марчинко завершила виступи після першого раунду.
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Водночас українські тенісистки Людмила та Надія Кіченок успішно стартували в парному розряді Відкритого чемпіонату США 2026 року. У першому раунді сестри здобули вольову перемогу над чесько-колумбійським дуетом Нікола Бартункова – Каміла Осоріо. Матч тривав одну годину 53 хвилини та завершився з рахунком 4:6, 6:2, 6:2.
Людмила та Надія провели перший спільний матч від 29 липня, коли вибули в стартовому раунді турніру WTA 250 у Мемфісі.
Сестри Кіченок здобули першу спільну перемогу на рівні Туру від 8 січня. Тоді українки подолали стартовий раунд турніру WTA 500 у Брісбені. Крім того, обидві тенісистки перервали свої серії з п’яти поразок поспіль. У наступному раунді Кіченок зіграють або проти Мію Като та У Фансень, або проти Терези Міхалікової та Олівії Ніколлс.
Раніше до 1/16 фіналу парного розряду US Open 2026 також пробилася українка Марта Костюк, яка виступає в дуеті з Єленою-Габріелою Русе.