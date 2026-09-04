Сергій Разумовський

Українсько-хорватський дует Олександри Олійникової та Петри Марчинко завершив виступ на Відкритому чемпіонаті США. Для Олійникової турнір також закінчився в одиночному розряді.

У стартовому сеті українка та хорватка вели з рахунком 5:3, однак не змогли втримати перевагу. Олійникова та Марчинко поступилися британкам Гаррієт Дарт і Мейсі Ламсден – 5:7, 3:6. Для україно-хорватської пари це був перший спільний матч.

Дарт і Ламсден у нинішньому сезоні разом виграли два титули WTA 250 – у Ноттінгемі та Празі. Також британки зіграли у фіналі турніру WTA 125 у Бірмінгемі та стали чемпіонками змагань WTT W100 у Фуджейрі.

Олійникова цього року виступила на трьох турнірах Grand Slam у парному розряді. На Roland Garros вона грала разом з угоркою Панною Удварді, а на Вімблдоні – з мексиканкою Ренатою Сарасуа. В обох випадках українка не змогла здобути перемогу в стартовому матчі.

В одиночній сітці US Open Олійникова поступилася у другому колі, а Марчинко завершила виступи після першого раунду.