Олійникова не змогла вийти до чвертьфіналу турніру в Іспанії
Українка у двох сетах поступилася представниці Сербії
близько 1 години тому
Фото: btu.org.ua
Олександра Олійникова (WTA, 139) у другому колі турніру серії Challenger в іспанській Майорці поступилася Лолі Радівоєвич (WTA, 173) 3:6, 4:6.
За 1 годину 42 хвилини на корті українка 1 раз помилилася при подачі. Сербка зробила 7 ейсів, 2 брейки та 4 «подвійні». Це була друга зустріч тенісисток – на змаганнях у Румунії 3 місяці тому перемогла Олійникова.
Напередодні Australian Open проведуть унікальний турнір з великим призовим фондом.
Поділитись