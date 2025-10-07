Олійникова розгромила Аранчу Рус на старті турніру у Мальорці
Українка перемогла у двох сетах
близько 1 години тому
Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 139) успішно стартувала на турнірі серії WTA 125 у Мальорці (Іспанія).
У першому колі вона в двох сетах здолала сьому сіяну Аранчу Рус із Нідерландів (WTA 129) з рахунком 6:2, 6:2.
Поєдинок тривав 1 годину 42 хвилини. Олійникова відзначилася 6 брейками, тоді як її суперниця змогла взяти лише 2 гейми на подачі українки.
У наступному колі Олійникова зустрінеться з Лолою Радівоєвич із Сербії.
