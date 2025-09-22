Олійникова присвятила перемогу батьку, який є добровольцем ЗСУ
Олександра заявила, що її тато багато зробив для України
близько 2 годин тому
Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 163) прокоментувала перемогу на турнірі серії WTA 125 в італійському Толентіно. Слова тенісистки навів портал ВТУ.
«Перемога на турнірі — це завжди неймовірне відчуття, особливо коли на трибунах така велика аудиторія. У такій атмосфері мені легше показувати найкращий теніс. У мене був складний турнірний шлях з сильними суперницями, але в кожному матчі я знаходила правильну стратегію і використовувала свої можливості.
Я хочу присвятити цей успіх моєму батькові, який добровольцем приєднався до Збройних Сил України. Він зробив дуже багато для моєї кар’єри, завдяки чому я змогла опинитися тут. Я дуже сподіваюся, що одного разу він знову зможе поїхати зі мною на турнір. Для мене це найбільша мотивація. Ця перемога дуже багато значить для мене, тому що я знаю, що можу грати на цьому рівні і можу підтримати людей у своїй країні та інших захисників України.
Також, я хочу подякувати всім італійцям за вашу величезну підтримку моєї країни. Дуже вам дякую. Слава Україні!»
