Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 163) прокоментувала перемогу на турнірі серії WTA 125 в італійському Толентіно. Слова тенісистки навів портал ВТУ.

«Перемога на турнірі — це завжди неймовірне відчуття, особливо коли на трибунах така велика аудиторія. У такій атмосфері мені легше показувати найкращий теніс. У мене був складний турнірний шлях з сильними суперницями, але в кожному матчі я знаходила правильну стратегію і використовувала свої можливості.

Я хочу присвятити цей успіх моєму батькові, який добровольцем приєднався до Збройних Сил України. Він зробив дуже багато для моєї кар’єри, завдяки чому я змогла опинитися тут. Я дуже сподіваюся, що одного разу він знову зможе поїхати зі мною на турнір. Для мене це найбільша мотивація. Ця перемога дуже багато значить для мене, тому що я знаю, що можу грати на цьому рівні і можу підтримати людей у своїй країні та інших захисників України.

Також, я хочу подякувати всім італійцям за вашу величезну підтримку моєї країни. Дуже вам дякую. Слава Україні!»