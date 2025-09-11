Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 175) у другому колі турніру серії Challenger у словенській Любляні перемогла Теодору Костович (WTA, 245) 7:6 (4), 6:0.

За 1 годину 44 хвилини на корті українка 1 раз подала навиліт та реалізувала 5 брейк-поінтів з восьми. Сербка зробила 1 ейс, 2 брейки та 5 «подвійних». Це була третя зустріч тенісисток – Олександра перемогла вдруге.

Наступною суперницею Олійникової стане німкеня Мона Бартель.

