Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 202) у чвертьфіналі турніру серії Challenger у швейцарському Монтре переграла сьому сіяну Сімону Вальтерт (WTA, 124) 6:2, 3:6, 6:3.

За 2 з чвертю години на корті українка реалізувала 6 брейк-поінтів з одинадцяти. Швейцарка зробила 4 брейки та 8 «подвійних». Це була друга зустріч тенісисток – Олександра взяла реванш за поразку у 2024 році.

Наступною суперницею Олійникової стане п’ята сіяна Дар’я Сємєністая (WTA, 115).

