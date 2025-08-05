Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 176) у першому колі турніру серії ITF75 в Австрії поступилася Теодорі Костович (WTA, 343) 5:7, 6:3, 3:6.

За 2 з половиною години на корті українка реалізувала 6 брейк-поінтів з дванадцяти та 5 разів помилилася при подачі. Сербка зробила 7 брейків та 7 «подвійних». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна у 1/4 фіналу змагань WTA1000 у Монреалі зустрінеться з Наомі Осакою.