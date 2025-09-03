Олійникова на турнірі у Швейцарціїї здобула найрейтинговішу перемогу в кар'єрі
Олександра обіграла відому египтянку
близько 1 години тому
Олександра Олійникова / Фото - БТУ
Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA №202) вийшла у другий раунд турніру WТА 125 у швейцарському Монтре.
Олійникова з рахунком 6:3, 6:4 обіграла єгиптянку Маяр Шеріф (WTA №102).
Матч тривав 1 годину 29 хвилин.
Для українки це найрейтинговіша перемога в кар’єрі. Також це її друга перемога над суперницею з топ-150 рейтингу.
Зазначимо, що Олійникова перервала серію із трьох поразок.
У наступному колі суперницею українки стане Теодора Костович (Сербія, Q).
