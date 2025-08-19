Олійникова вибула з кваліфікації US Open після поразки Кабрері
Поразка Олійникової стала третьою для представників України в кваліфікації
В першому колі кваліфікації US Open українка Олександра Олійникова (WTA 191) поступилася австралійці Лізет Кабрері (WTA 206) з рахунком 2:6, 4:6.
Матч тривав 94 хвилини, за які Олійникова та її суперниця не подали жодного ейсу, але у українки були дві подвійні помилки проти восьми у Кабрери.
Також Олійникова реалізувала два із чотирнадцяти брейків проти п’яти із шести у австралійки.
Нагадаємо, раніше US Open також покинув Віталій Сачко.
Також кваліфікацію престижного турніру покинула Дарія Снігур.
