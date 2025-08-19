Олег Гончар

В першому колі кваліфікації US Open українка Олександра Олійникова (WTA 191) поступилася австралійці Лізет Кабрері (WTA 206) з рахунком 2:6, 4:6.

Матч тривав 94 хвилини, за які Олійникова та її суперниця не подали жодного ейсу, але у українки були дві подвійні помилки проти восьми у Кабрери.

Також Олійникова реалізувала два із чотирнадцяти брейків проти п’яти із шести у австралійки.

Нагадаємо, раніше US Open також покинув Віталій Сачко.

Також кваліфікацію престижного турніру покинула Дарія Снігур.