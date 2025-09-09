Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 175) у першому колі турніру серії Challenger обіграла третю сіяну Тамару Зіданшек (WTA, 150) 6:3, 6:1.

За годину на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з семи та 1 раз помилилася при подачі. Словенка зробила 1 брейк та одну «подвійну». Це був перший офіційний матч тенісисток.

Наступною суперницею Олійникової стане сербка Теодора Костович (WTA, 245).

Нагадаємо, що напередодні на старті турніру також перемогла Анастасія Соболєва.