Олійникова перемогла третю сіяну Зіданшек на старті турніру у Словенії
Українка вийшла до другого кола Challenger у Любляні
близько 1 години тому
Олександра Олійникова (WTA, 175) у першому колі турніру серії Challenger обіграла третю сіяну Тамару Зіданшек (WTA, 150) 6:3, 6:1.
За годину на корті українка реалізувала 5 брейк-поінтів з семи та 1 раз помилилася при подачі. Словенка зробила 1 брейк та одну «подвійну». Це був перший офіційний матч тенісисток.
Наступною суперницею Олійникової стане сербка Теодора Костович (WTA, 245).
Нагадаємо, що напередодні на старті турніру також перемогла Анастасія Соболєва.
