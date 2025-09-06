Олійникова зупинилася за крок до фіналу в Монтре
Українка вперше зіграла у півфіналі змагань рівня WTA 125
близько 1 години тому
Фото: Соцмережі
Українська тенісистка Олександра Олійникова (202 WTA) завершила виступи на турнірі WTA 125 у Монтре (Швейцарія), зупинившись за крок до фіналу.
У півфінальному поєдинку українка після боротьби у трьох сетах поступилася латвійці Дар’ї Семеністій (115 WTA). Матч тривав понад 3 години 30 хвилин.
WTA 125 Монтре. Ґрунт. 1/2 фіналу
Дар'я Семеніста (Латвія) – Олександра Олійникова (Україна) – 7:6 (7:5), 6:7 (3:7), 6:4
Попри поразку, цей результат став історичним для Олійникової — вона вперше у кар’єрі дісталася півфіналу змагань рівня WTA 125.
Анісімова пробилася у фінал US Open-2025, здолавши Осаку.
Поділитись