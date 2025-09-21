Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 163) перемогла у фіналі турніру серії Challenger в Італії Нурію Бранкаччо (WTA, 188) 6:2, 6:0.

За годину на корті українка реалізувала 6 брейк-поінтів з одинадцяти та 1 раз помилилася при подачі. Італійка зробила 1 брейк та дві «подвійні». Це була третя зустріч тенісисток – Олександра виграла вдруге.

Відзначимо, що це перша перемога Олійникової на турнірі серії WTA. До цього українка перемагала тільки на змаганнях під егідою ITF.

Нагадаємо, що збірна України поступилася у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.