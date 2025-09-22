Олег Гончар

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 163) стала переможницею турніру WTA 125 у місті Толентіно, Італія. У фінальному матчі вона здолала італійку Нурію Банкаччо (WTA 188).

За перемогу Олійникова отримала 13 480 євро призових та 125 рейтингових очок WTA, повідомляє Sport.ua.

Цей результат дозволив українці піднятися на 136-ту сходинку у світовому рейтингу WTA за версією лайв-рейтингу. У 2025 році призові Олійникової перевищили $100 000, а загалом за кар’єру вона заробила понад $185 000.

Нагадаємо, що Олійникова у півфіналі турніру в Італії перемогла Сільвію Амброзіо.