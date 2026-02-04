Визначилася суперниця Олійникової у чвертьфіналі турніру у Румунії
Українка зіграє проти китаянки Ван Сіньюй
близько 1 години тому
Фото: Getty Images
Стала відома суперниця української тенісистки Олександри Олійникової (91 WTA) у чвертьфіналі турніру серії WTA 250, який проходить у румунському Клуж-Напоці.
За вихід до півфіналу українка зіграє проти представниці Китаю Ван Сіньюй (33 WTA), четвертої сіяної змагань.
Раніше Олійникова та Ван Сіньюй між собою не зустрічалися. Їхній очний поєдинок запланований на 5 лютого.
Олійникова вийшла до чвертьфіналу першого у кар’єрі турніру WTA.
