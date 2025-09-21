Олійникова вийшла до фіналу турніру в Італії
Українка у двох сетах переграла італійку Амброзіо у півфіналі
близько 2 годин тому
Олександра Олійникова (WTA, 163) у півфіналі турніру серії Challenger в Італії перемогла Сільвію Амброзіо (WTA, 230) 6:2, 6:2.
За 1 годину 9 хвилин на корті українка реалізувала всі 6 брейк-поінтів та двічі помилилася при подачі. Італійка зробила 2 брейки та дві «подвійні». Це була четверта зустріч тенісисток – Олександра виграла всі матчі.
У фіналі Олійникова зіграє з Нурією Бранкаччо (WTA, 188).
Нагадаємо, що збірна України поступилася у півфіналі Кубка Біллі Джин Кінг.
