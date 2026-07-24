Олійникова у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Гамбурзі зіграє з ексросіянкою
Це буде перша офіційна зустріч тенісисток
близько 2 годин томуПідписатися в
Олександра Олійникова / Фото - ВТУ
Українська тенісистка Олександра Олійникова (№45 WTA) дізналася імʼя суперниці, з якою зіграє у чвертьфіналі турніру WTA 250 у Гамбурзі.
Олександра зустрінеться з колишньою росіянкою Еліною Аванесян (№208 WTA), яка представляє Вірменію.
Це буде перша офіційна зустріч тенісисток.
У другому колі Олійникова здобула перемогу над іспанкою Лейре Ромеро Гормас (№153 WTA). Аванесян обіграла представницю Казахстану Юлію Путінцеву (№79 WTA).
Нагадаємо, Олійникова вдруге поспіль зіграє у чвертьфіналі на турнірах WTA.
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