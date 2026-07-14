Денис Сєдашов

Українська тенісистка Олександра Олійникова (WTA 52) з перемоги розпочала виступи на ґрунтовому турнірі серії WTA 250 у Яссах (Румунія).

У першому раунді змагань українка у двох напружених сетах здолала представницю Туреччини Іпек Оз (WTA 424), яка потрапила в основу як «лакі-лузер». Матч тривав 2 години та 30 хвилин і завершився двома тай-брейками.

Особливо драматичною видалася друга партія, в якій Олійникова зуміла відіграти чотири сетболи на власній подачі.

WTA 250 Ясси (Румунія). Ґрунт. 1/16 фіналу

Олександра Олійникова (Україна) — Іпек Оз (Туреччина) — 7:6(1), 7:6(5)

Світоліна замкнула топ-10 рейтингу WTA, Костюк розташувалася поруч.