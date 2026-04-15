Олійникова виграла стартовий матч на турнірі у Руані
Українка у трьох сетех здолала Ліллі Таггер
35 хвилин тому
Українка Олександра Олійникова (WTA 70) успішно стартувала на турнірі WTA 250 у Франції. У першому раунді вона перемогла австрійку Ліллі Таггер (WTA 97) у трьох сетах.
Матч тривав понад дві години. У вирішальній партії Олійникова відігралася з рахунку 1:4, вигравши п’ять геймів поспіль.
WTA 250 Руан (Франція). Ґрунт у приміщенні. 1/16 фіналу
Олександра Олійникова – Ліллі Таггер – 6:3, 4:6, 6:4
За вихід до чвертьфіналу Олександра змагатиметься з Анною Бондар (Угорщина).
Поділитись