Костюк перемогла Паррі і вийшла до другого кола турніру у Руані
Українка перемогла суперницю у двох сетах
28 хвилин тому
Перша ракетка України Марта Костюк (WTA 28) вийшла до другого кола турніру WTA 250 у французькому Руані. У стартовому матчі українка у двох сетах переграла представницю Франції Діан Паррі (WTA 100).
Поєдинок пройшов на ґрунтовому покритті у приміщенні. У другому сеті Марта змогла переламати хід гри, поступившись на старті з рахунком 1:3. Загалом за матч Костюк реалізувала 5 із 6 брейк-поїнтів, віддавши дві власні подачі.
WTA 250 Руан (Франція). Ґрунт у приміщенні, 1/16 фіналу
Марта Костюк – Діан Паррі – 6:1, 6:4
У 1/8 фіналу Костюк зустрінеться з американкою Кеті Макнеллі (71 WTA).
Історичне досягнення. Збірна України — у топ-3 рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг.
