Ястремська програла у першому колі турніру у Римі
Українка зазнала поразки у трьох сетах
12 хвилин тому
Українська тенісистка Даяна Ястремська (WTA 52) завершила виступи на турнірі WTA 1000 у Римі, програвши у першому раунді анастасії захаровій (WTA 81). Матч тривав 3 години 3 хвилини.
Українка виграла перший сет, а у другому вела з рахунком 3:0 та 4:2, проте поступилася партією. У вирішальному сеті Ястремська відіграла два матчболи та перевела гру на тай-брейк. У фінальному геймі Даяна мала перевагу 6:1 (п’ять матчболів), але програла сім очок поспіль.
WTA 1000 Рим (Італія). 1/64 фіналу
анастасія захарова — Даяна Ястремська (Україна) — 4:6, 7:5, 7:6 (8:6)
