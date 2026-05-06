Калініна дізналася суперницю в 1/32 фіналу на турнірі у Римі
Українка вийде на корт проти Солани Сієрри
близько 1 години тому
Українська тенісистка Ангеліна Калініна (WTA 93) дізналася суперницю у другому раунді ґрунтового турніру серії WTA 1000 у Римі. В 1/32 фіналу українка зустрінеться з представницею Аргентини Соланою Сієррою (WTA 72).
Аргентинка у першому колі змагань пройшла німкеню Тамару Корпач (WTA 87).
Калініна розібралася з Волинець на шляху до основної сітки турніру у Римі.
