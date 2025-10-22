Олег Шумейко

Олександра Олійникова (WTA, 139) у першому колі турніру серії Challenger у бразильському Флоріанополісі обіграла Луісіну Джованніні (WTA, 277) 6:2, 6:0.

За годину на корті українка реалізувала всі 6 брейк-поінтів та двічі помилилася при подачі. Аргентинка зробила 1 брейк та 3 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.

Наступною суперницею Олійникової стане ще одна представниця Аргентини Хулія Рієра (WTA, 192).

