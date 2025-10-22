Олійникова вийшла у друге коло Challenger у Бразилії
Українка у першому колі у двох сетах переграла представницю Аргентини
38 хвилин тому
Фото: Instagram
Олександра Олійникова (WTA, 139) у першому колі турніру серії Challenger у бразильському Флоріанополісі обіграла Луісіну Джованніні (WTA, 277) 6:2, 6:0.
За годину на корті українка реалізувала всі 6 брейк-поінтів та двічі помилилася при подачі. Аргентинка зробила 1 брейк та 3 «подвійні». Це була перша офіційна зустріч тенісисток.
Наступною суперницею Олійникової стане ще одна представниця Аргентини Хулія Рієра (WTA, 192).
Нагадаємо, що Даяна Ястремська програла росіянці на старті турніру у Токіо.
Поділитись