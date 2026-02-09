Денис Сєдашов

Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оприлюднила оновлений світовий рейтинг.

Перша ракетка України Віталій Сачко покращив свої позиції, піднявшись на три сходинки та наразі посідає 179-те місце.

Найбільший прогрес серед українців продемонстрував Олег Приходько. Завдяки вдалому виступу на турнірі серії Challenger він здійснив стрибок одразу на 117 позицій і тепер займає 355-те місце у рейтингу ATP.

У першій десятці світового рейтингу ATP відбулися зміни. Канадець Фелікс Оже-Альясім піднявся на 6-ту позицію, тоді як австралієць Алекс де Мінор опустився на 8-ме місце. Лідером світового рейтингу, як і раніше, залишається іспанець Карлос Алькарас.

Оновлений рейтинг АТР

1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 150 очок

2. Яннік Сіннер (Італія) – 10 300

3. Новак Джокович (Сербія) – 5 280

4. Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 605

5. Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405

6 (8). Фелікс Оже-Альясім (Канада) – 3 950

7. Тейлор Фріц (США) – 3 940

8 (6). Алекс де Мінаур (Австралія) – 3 835

9. Бен Шелтон (США) – 3 560

10. Олександр Бублик (Казахстан) – 3 235

...

179 (182). Віталій Сачко (Україна) – 336

355 (472). Олег Приходько (Україна) - 136

368 (371). В’ячеслав Бєлінський (Україна) – 128

429 (427). Вадим Урсу (Україна) – 110

500 (499). Владислав Орлов (Україна) - 84