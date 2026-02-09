Оновлений рейтинг ATP: прогрес Сачка та стрімкий злет Приходька
На першій сходинці продовжує перебувати Карлос Алькарас
близько 1 години тому
Асоціація тенісистів-професіоналів (ATP) оприлюднила оновлений світовий рейтинг.
Перша ракетка України Віталій Сачко покращив свої позиції, піднявшись на три сходинки та наразі посідає 179-те місце.
Найбільший прогрес серед українців продемонстрував Олег Приходько. Завдяки вдалому виступу на турнірі серії Challenger він здійснив стрибок одразу на 117 позицій і тепер займає 355-те місце у рейтингу ATP.
У першій десятці світового рейтингу ATP відбулися зміни. Канадець Фелікс Оже-Альясім піднявся на 6-ту позицію, тоді як австралієць Алекс де Мінор опустився на 8-ме місце. Лідером світового рейтингу, як і раніше, залишається іспанець Карлос Алькарас.
Оновлений рейтинг АТР
1. Карлос Алькарас (Іспанія) – 13 150 очок
2. Яннік Сіннер (Італія) – 10 300
3. Новак Джокович (Сербія) – 5 280
4. Александр Звєрєв (Німеччина) – 4 605
5. Лоренцо Музетті (Італія) – 4 405
6 (8). Фелікс Оже-Альясім (Канада) – 3 950
7. Тейлор Фріц (США) – 3 940
8 (6). Алекс де Мінаур (Австралія) – 3 835
9. Бен Шелтон (США) – 3 560
10. Олександр Бублик (Казахстан) – 3 235
...
179 (182). Віталій Сачко (Україна) – 336
355 (472). Олег Приходько (Україна) - 136
368 (371). В’ячеслав Бєлінський (Україна) – 128
429 (427). Вадим Урсу (Україна) – 110
500 (499). Владислав Орлов (Україна) - 84