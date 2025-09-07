Орлов став чемпіоном турніру у Польщі
Українець здобув перемогу у трьох сетах
близько 1 години тому
Український тенісист Владислав Орлов (554 ATP) став чемпіоном турніру ITF M15 у Польщі.
У фіналі українець у напруженому трисетовому матчі, який тривав понад 3,5 години, здолав поляка Марцела Зелінського (877 ATP) — 7:5, 6:7(3), 6:3.
Орлов виконав два ейси, допустив дві подвійні помилки, програв п’ять геймів на своїй подачі, проте зробив сім брейків, які дозволили йому здобути титул.
