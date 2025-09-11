Олег Шумейко

Перший номер збірної України у матчі Другої світової групи Кубка Девіса з Домініканською Республікою В’ячеслав Бєлінський поділився очікуваннями від майбутнього протистояння. Слова тенісиста наводить btu.org.ua.

Про те, що вперше зіграє в Кубку Девіса в статусі першого номера збірної

Грати першим номером, для мене досить звично – я грав у юніорські роки під першим номером у збірних, мені довіряли, ставили, так що тут нічого незвичного. Те що саме в Кубку Девіса буду грати першим номером і за рейтингом теж – це так, уперше. Загалом настрій нормальний, усе добре. У принципі, звісно, всі трохи нервують, але я вважаю – це нормально.

Про гравців збірної Домініканської Республіки

Якщо чесно взагалі нікого з них не знаю. Знаю тільки що їхній перший номер стояв 211-м у світі (Роберто Сід Суберві), про другого взагалі нічого не знаю. Але тут Кубок Девіса і коли грає країна проти країни – це зовсім інша гра, не те, що на індивідуальних турнірах, тому тут потрібно бути готовим до всього.

Про ігрові умови

Корти тут загалом нормальні. Єдине – трохи спекотно. Нам буде важко, але думаю ми з хлопцями впораємося – я в нас вірю. Корт, до завтрашнього матчу має бути трохи кращим, зараз є ще нерівності, ямки невеликі.

