Фелікс здобув перемогу у трьох сетах
Фелікс Оже-Альяссім (ATP, 27) у четвертому колі US Open-2025 обіграв андрєя рубльова (ATP, 15) 7:5, 6:3, 6:4.
За 2 з чвертю години на корті канадець 13 разів подав навиліт, реалізував 4 брейк-поінти з семи та 4 рази помилився при подачі. суперник зробив 6 ейсів, 1 брейк та 4 «подвійні». Це була десята зустріч тенісистів – Фелікс переміг вдруге.
Суперником Оже-Альяссіма у чвертьфіналі американського Шолому стане Алекс де Мінор.
Нагадаємо, що Марта Костюк зіграє в 1/8 фіналу US Open.
