Володимир Кириченко

Шоста ракетка світу американська тенісистка Джесіка Пегула забезпечила собі участь у Підсумковому турнірі WTA-2025, який пройде з 1 по 8 листопада в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія).

Пегула стала шостою тенісисткою, яка відібралася на Підсумковий турнір.

Раніше путівки здобули білоруска Аріна Соболенко, полька Іга Швьонтек та три американки: Корі Гауфф, Аманда Анісімова та Медісон Кіз.

У 2025 році Джесіка виграла три титули – два «п'ятисотники» (Чарльстон і Бад-Хомбург) та один категорії WTA-250 (Остін).

Нагадаємо, на Підсумковому чемпіонаті WTA зіграють вісім найкращих тенісисток за підсумками сезону.

На даний момент на сьомому місці йде росіянка Мірра Андрєєва. Ще математичні шанси на відбір залишаються у італійки Жасмін Паоліні та Олени Рибакіної з Казахстану.

Нагадаємо, українка Катаріна Завацька програла у другому колі турніру в Китаї.