Володимир Кириченко

У китайському Ухані завершився матч третього раунду жіночого хардового турніру категорії WTA 1000, в якому зустрілися 11 ракетка світу російська тенісистка Катерина Александрова (дев'ятий посів) і шоста у світовому рейтингу Джесіка Пегула із США (шостий посів).

Зустріч закінчилася перемогою Пегули у трьох партіях – 7:5, 3:6, 6:3.

У чвертьфіналі турніру в Ухані Джесіка зіграє з переможницею матчу між 39-ю ракеткою світу американською тенісисткою Івою Йовіч та 62-ю у рейтингу WTA Катержиною Синяковою з Чехії.

Нагадаємо, українка Марта Костюк не змогла обіграти Кароліну Мухову на старті «тисячника» в Ухані.