Олег Шумейко

Катаріна Завацька (WTA, 420) у другому колі турніру серії ITF35 у Китаї поступилася Харуку Кадзі (WTA, 264) 6:7 (2), 1:6.

За 2 години на корті українка двічі подала навиліт, реалізувала 3 брейк-поінти з п’яти та тричі помилилася при подачі. Японка зробила 6 брейків та одну «подвійну». Це була перша очна зустріч тенісисток.

Нагадаємо, що Олександра Олійникова не змогла вийти до чвертьфіналу турніру в Іспанії.